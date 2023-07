Payback, Micucci (PMI Sanità): «La Giunta faccia da mediatore con il Governo per sospendere la legge»

ANCONA- Quarantacinque imprese marchigiane rischiano il fallimento immediato trascinandosi dietro i loro 750 addetti. Per non parlare delle conseguenze per il sistema sanitario regionale che si troverebbe all’improvviso senza più forniture di dispositivi medici. Il Payback sanitario ieri è approdato in Consiglio regionale con una risoluzione approvata all’unanimità che impegna la Giunta a ricalcolare la spesa eliminando dalla lista delle aziende tenute al versamento, quelle che nulla hanno a che fare con le forniture di dispositivi medici. Stabilito anche un ulteriore rinvio dei termini di pagamento, oltre quello già fissato al 31 luglio, entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano e promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni un’intesa sul Payback. Non sono mancati momenti concitati durante l’intervento del consigliere dem Fabrizio Cesetti che ha sollevato il malumore di alcuni imprenditori presenti in Aula insieme alla delegazione PMI Sanità. Il “Payback dispositivi medici” è un meccanismo che costringe le imprese a ripianare il 50% dello sforamento dei tetti di spesa delle aziende ospedaliere pubbliche regionali per gli acquisti dei dispositivi medici relativi al quadriennio 2015-2018. Nelle Marche lo sforamento calcolato dalla Regione è di oltre 292milioni di euro quindi le 1.507 aziende coinvolte, marchigiane e non, che forniscono dispositivi medici al servizio pubblico regionale dovranno versare 136milioni euro. Cifre insostenibili per le Pmi marchigiane e non solo.

«Con certe somme richieste molte aziende si troveranno in difficoltà e non riusciranno a continuare la fornitura dei dispositivi medici- commenta Mirco Micucci, delegato regionale PMI Sanità- L’approvazione di questa risoluzione all’unanimità è un segnale politico importante, ma a questa deve seguire un atto amministrativo per sospendere questa legge che è sbagliata. La Giunta deve fare da mediatore con il Governo. Il diritto alla salute dei marchigiani deve essere preservato così come, per i piccoli imprenditori del territorio, il diritto di lavorare. Finché non arriveranno segnali tangibili dal Governo e dal Tar questa legge deve essere sospesa altrimenti la Giunta sarà corresponsabile del fallimento delle imprese e del blocco delle forniture mediche». Il governatore Francesco Acquaroli venerdì incontrerà la sottosegretaria al MEF Lucia Albano per provare a trovare una soluzione.