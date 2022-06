Le Marche in Ghana, Bilò (Lega): «Regione e imprese guardano alla prospettiva "Africa"»

Prosegue la missione in Ghana patrocinata dalla Regione Marche e guidata dal consigliere regionale Mirko Bilò, membro della commissione internazionalizzazione e attività produttive.

Nel corso della cerimonia di apertura della Fiera Africa and West Africa Water, building and construction, Bilò ha portato i saluti del presidente Acquaroli e del vicepresidente Carloni sottolineando l’importanza della collaborazione in virtù del reciproco sviluppo. “Le Marche – ha sottolineato Bilò rivolgendosi al Ministro della Sanità e dell’Acqua Hon. Cecilia Dapaah - sono pronte a cogliere la sfida dell’internazionalizzazione ed hanno attivato un focus sul Ghana ed altri paesi africani con la consapevolezza di nuove opportunità nella progettazione e realizzazione di importanti opere di sviluppo nel Paese del West Africa”. Una posizione ribadita nel corso degli incontri al Ministero dell’Industria e del Commercio con il Deputy Ministro Nana Ama Dokua Asiamah-Adiei e con il Ministro del Lavoro e della Casa Hon. Francis Asenso Boakye con il quale si è discusso della partecipazione di imprese marchigiane del settore edilizia alla progettazione di abitazioni con nuove tecnologie a basso impatto ambientale.

Il Ministro Francis, che sarà in Italia prossimamente ed è un cultore del made in Italy, includerà nella sua visita le Marche di cui ha apprezzato un anticipo delle produzioni vitivinicole, pellettiere e calzaturiere.