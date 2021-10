Sanità, Leonardi (Fdi): «Nelle Marche massima attenzione al diabete»

Le Marche hanno aderito come Regione, "primo caso in assoluto", al progetto internazionale 'Urban Diabetes Declaration (Dichiarazione sul diabete urbano)'. Così la consigliera regionale Elena Leonardi (Fdi) commenta l'adesione della Regione Marche al programma che mira ad accelerare l'azione di prevenzione del diabete di tipo 2 e delle sue complicanze nelle città. Nei mesi scorsi numerosi capoluoghi, come Milano, Roma, Bari, Bologna, Genova e Torino, hanno sottoscritto l'impegno. Nelle Marche i malati diabetici sono circa 67.000 (4,4% della popolazione), 310 pediatrici. Sono presenti 15 Centri di diabetologia nell'intero territorio regionale da tempo collegati in rete attraverso un software avanzato. "I numeri sono importanti e l'attenzione da parte dell'amministrazione regional... come si evince dall'adesione al progetto internazionale 'Urban Diabetes Declaration', è massima- continua la presidente della commissione regionale Sanità- In commissione ci prefiggiamo l'obiettivo della salvaguardia e del potenziamento della rete assistenziale esistente nelle Marche, importante per dimensioni e soluzioni, attraverso azioni che mirino a un progressivo miglioramento della qualità della vita delle persone con diabete".

Leonardi plaude al lavoro svolto dalla Federazione regionale di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani che raccoglie in regione 13 associazioni territoriali. "Ho ben presente le richieste portate avanti dalla Federazione in termini di prevenzione delle complicanze derivanti dal diabete, soprattutto a livello cardiovascolare, oculistico, nefrologico e del piede diabetico- conclude Leonardi- Così come quella di dare attuazione al Sistema reticolare multicentrico: collegare la medicina territoriale con i Centri di diabetologia per il trattamento del malato e la prevenzione. Queste richieste troveranno grande attenzione nel corso delle prossime commissioni".