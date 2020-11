Marche, Battistoni (FI): «Scalvi responsabile Scuola e Università FI Marche»

«Forza Italia sta proseguendo il suo percorso di crescita, attraverso l'allargamento della squadra dirigenziale. L'obiettivo è lavorare lavorare fattivamente per il territorio delle Marche abbracciandolo tutti i settori della sfera sociale. È per questo che ho provveduto, nella giornata di oggi, alla nomina della Prof.ssa Laura Scalvi, che collabora da anni con l'università di Urbino "Carlo Bo", a responsabile del dipartimento Scuola e Università di Forza Italia Marche. Sono convinto che, soprattutto in questo momento, la scuola sia il vero epicentro del problema pandemico, ed è per questo che Forza Italia ha deciso di creare un dipartimento dedicato». Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche



«La prof.ssa Scalvi saprà portare quel genere di competenze ed animare un serio dibattito sui temi scolastici. Forza Italia crede fortemente nelle competenze, nel merito e nella presenza sui territori. Dobbiamo ripartire da questo valori per affrontare le prossime sfide che abbiamo di fronte da protagonisti».