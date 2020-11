Marche, approvato l'assestamento di bilancio. Mastrovincenzo: «Maggioranza spudorata»

«Preziose economie che potranno essere destinate alle necessità della comunità marchigiana». Così il vicepresidente del consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui (Fi), presenta l'assestamento di bilancio previsionale 2020/2022 dell'Assemblea legislativa, che é stato approvato questa mattina a larga maggioranza nel corso della seduta consiliare (12 voti a favore e tre astenuti). L'ex sindaco di Camerino ha espresso soddisfazione per i risparmi ottenuti perché «con questa manovra di assestamento il neo eletto Ufficio di presidenza, con senso di responsabilità istituzionale, si fa interprete delle quanto mai impellenti urgenze della comunità marchigiana e del suo tessuto economico imprenditoriale e sociale, disponendo di riversare nelle casse del bilancio regionale 1,78 milioni di euro derivanti dalle economie oculatamente ottenute dalla gestione del bilancio assembleare per metterli a disposizione dei marchigiani».

Di contro parla di «Una maggioranza senza pudore» l'ex presidente del consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, oggi consigliere di minoranza, dopo l'approvazione perché, proprio in riferimento alle dichiarazioni di Pasqui, sottolinea come sia «imbarazzante prendersi meriti non propri. Scorretto non riconoscere che sono invece chiaramente ascrivibili a chi ha presieduto l'Assemblea fino a poco più di un mese fa. Sono ancor più orgoglioso del lavoro svolto negli ultimi cinque anni e dei cospicui risparmi ottenuti pari ad oltre 4,4 milioni di euro: la nostra comunità potrà beneficiare degli effetti positivi di queste economie anche nei prossimi mesi».