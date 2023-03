Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ad Ancona

Visita nelle Marche per il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Marcello Gemmato (FdI). In vista delle imminenti elezioni amministrative del 14-15 maggio, Marcello Gemmato sarà nelle Marche sabato 1° aprile, in alcune delle cittadine chiamate alle urne. Alle ore 14 sarà ad Ancona, all'Hotel Europa (Via Sentino 3, Torrette) insieme al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Successivamente alle ore 17.3 incontrerà i cittadini di Porto Sant'Elpidio alla Casa del Volontariato (Via del Palo 10). Durante questi appuntamenti, illustrerà le strategie del Governo Meloni in merito alle riforme sanitarie.