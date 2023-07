Manutenzione idrica, sistemazione forestale e difesa del suolo: stanziati 300mila euro per l'anconetano

ANCONA – “Si delinea la nuova governance per il Parco Gola della Rossa e di Frasassi e stanziamenti per l’Unione montana dell’Esino Frasassi che potrà contare su risorse importanti per la manutenzione idraulica, difesa del suolo e sistemazione forestale da realizzare nelle aree di sua competenza. Ringrazio l’assessore alla Tutela del territorio Stefano Aguzzi e l’intero Esecutivo di centrodestra, guidato da Francesco Acquaroli, per le ingenti risorse messe a disposizione per il territorio a carico del bilancio regionale. Per quel che riguarda l’anconetano si tratta di 300mila euro che andranno a contrastare il dissesto idrogeologico di cui tanto si ha necessità considerando gli ultimi alluvioni che hanno colpito le Marche e, in modo particolare, il nostro territorio”. Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, a seguito dell’approvazione del Programma interventi per la manutenzione idraulica, difesa del suolo e sistemazione forestale.

“Nello specifico l’Unione Montana dell’Esino Frasassi potrà contare su risorse disponibili per 3 interventi complessivi: Stabilizzazione del versante mediante la formazione di un rivestimento con reti e biostuoie rinverdite in zona campo sportivo Comune di Mergo per un valore di 100mila euro; Rinforzo degli argini e ripristino dell’alveo fluviale lungo la S.P. n.15 in località Ponte Ruito tra le Frazioni di San Michele e Attiggio nel Comune di Fabriano, stanziando 10mila euro; Stabilizzazione del movimento franoso in località Palombare (frazione SASSO) attraverso la realizzazione di trincee drenanti nei terreni a monte della sede stradale ed opere di regimazione idraulica, Comune di Serra San Quirico, impiegando 100.000 di risorse. L’auspicio è che si possa procedere in tempi celeri alla realizzazione di tutti gli interventi. Accanto a questi stanziamenti, vorrei evidenziare come siano state rese note le nomine di competenza della Regione per quel che riguarda la governance del Parco Gola della Rossa e di Frasassi: il sindaco di Genga Marco Filipponi; l’ingegnere Lorenzo Burzacca e l’architetto Gloria Vitali. Nomine all’insegna della competenza e della professionalità per l’Ente Parco che rappresenta uno degli asset sui quali questa maggioranza sta puntando in modo importante affinché rappresenti un volano turistico per l’entroterra fabrianese e tutta la provincia di Ancona.