Manuela Bora a Rtl 102.5 News: «Dare voce alle donne vittime di violenza, aumentare le risorse per chi denuncia»

“Il fenomeno dei femminicidi rappresenta una grave e drammatica realtà: sono già 106 le donne uccise nel 2023, di cui quattro nelle Marche. L’80% delle donne vittime di violenza non trova il coraggio di denunciare ed è a loro che dobbiamo dare voce, tutti i giorni e non solo il 25 novembre: ecco il compito della buona e vera politica”. È questo il messaggio significativo lanciato da parte della Consigliera regionale del Partito Democratico delle Marche Manuela Bora, invitata da RTL 102.5 News in radiovisione.

“Il governo nel 2020 ha istituito la misura del reddito di libertà che prevede uno stanziamento di 400 euro al mese per 12 mesi in favore delle donne che decidono di denunciare le violenze di cui sono vittime. Purtroppo negli ultimi tempi – ha sottolineato Bora – sono sempre meno le risorse disponibili rispetto allo stanziamento governativo. Nelle Marche nel 2022 è stato finanziato solo il 39% delle richieste. Nel 2023 solo una domanda risulta in fase di istruttoria. È fondamentale quindi che le regioni provvedano a un’integrazione e per questo motivo ho presentato in Assemblea Legislativa delle Marche una proposta di legge in tal senso. Terremo sempre alta l’attenzione sia in termini di emergenza che in termini di prevenzione ed educazione, aspetti fondamentali per contribuire ad affrontare il dramma della violenza di genere”, ha concluso la consigliera.