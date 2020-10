Operatori colpiti dal Dpcm, alla manifestazione anche sindaco e assessore

FALCONARA - Anche il sindaco Stefania Signorini, affiancata dall’assessore al Commercio Clemente Rossi, ha voluto testimoniare la sua vicinanza a imprenditori e operatori che oggi, giovedì 29 ottobre, si sono ritrovati davanti alla stazione ferroviaria per chiedere libertà, dignità e diritto al lavoro, perché penalizzati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre.

«Ci tengo a essere qui – ha detto il sindaco – per esprimere la mia vicinanza a tutti voi. L’ho già fatto e lo farò anche formalmente con una lettera pubblica, perché penso che questo provvedimento doveva essere accompagnato da interventi ad ampio orizzonte, capaci di dare certezze, dato che colpisce categorie che devono ancora risollevarsi dagli effetti del lockdown. Queste categorie non possono essere messe ulteriormente in ginocchio. Sono con voi e lo sarò sempre in tutti i modi».