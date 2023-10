Piano regionale per il diritto allo studio, Mangialardi: “Uno schiaffo alle istanze degli studenti che stanno protestando"

ANCONA - “Con grande rammarico siamo stati costretti a votare contro il Piano regionale per il diritto allo studio 2023-2026 proposto dalla giunta Acquaroli". Così il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi spiega il voto contrario del Partiti Democratico al Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2023-2026.

"Direi che siamo stati addirittura costretti a respingerlo, vista la solita e inutile ostinazione del centrodestra nel bocciare i nostri emendamenti che avrebbero consentito di migliorare e rendere questo strumento più conforme ai nuovi bisogni di migliaia di studenti che in tutta Italia, e anche qui nelle Marche, stanno pacificamente protestando davanti gli atenei contro il caro affitti, il caro trasporti e il caro alloggi che minano il loro diritto allo studio. La proposta della giunta regionale non dà alcuna risposta alle difficoltà di tantissime famiglie che, a causa della crisi economica e sociale attraversata dal Paese, sempre più spesso rinunciano a iscrivere i loro figli all’Università. Fare il copia-incolla del precedente Piano che rispondeva a una fase che non ha nulla a che fare con quella che stiamo vivendo oggi dimostra che nel centrodestra è mancata sia l’intelligenza necessaria per capire i mutamenti intercorsi negli ultimi tre anni, sia un’attenzione vera nei confronti dei problemi delle famiglie e degli studenti”.