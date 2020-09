Ricostruzione post sisma, Mancinelli: «Il Parlamento approvi le misure condivise con i sindaci»

«Ci auguriamo che il provvedimento di conversione in legge del Dl agosto, ora in commissione Bilancio del Senato, contenga gli emendamenti proposti dall’Anci per i territori colpiti dal sisma del 2016, dando seguito all’impegno assunto dal governo con i sindaci del cratere». È quanto sottolinea la Presidente FF di Anci Marche, Valeria Mancinelli, che coordina il lavoro dei sindaci dei Comuni terremotati di Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Da quanto abbiamo appreso, nel corso dei lavori parlamentari – evidenzia Mancinelli - starebbe prevalendo la linea propensa a rimandare l’approvazione di questi emendamenti alla prossima legge Finanziaria. Così, però, verrebbe meno la possibilità di fare ripartire subito la ricostruzione, già frenata in questi anni da rinvii e rallentamenti che negli ultimi mesi sembravano finalmente superati. Ci auguriamo che il Parlamento venga incontro alle legittime aspettative dei territori colpiti dal sisma del 2016».