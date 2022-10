Maiolati: arriva il Commissario prefettizio. La gestione pro tempore del Comune al Viceprefetto Vicario Allegretto

MAIOLATI SPONTINI - E’ stata una doccia fredda per il sindaco Tiziano Consoli, anche se le avvisaglie di una crisi di governo erano nell’aria. L’innesco già nel 2019, a detta dei consiglieri di opposizione, quando la giunta comunale perse l’assessora alla cultura Debora Carè, tra le più votate delle scorse amministrative. Dimissioni che, sempre per l’opposizione, fecero traballare il rapporto di fiducia tra la giunta e gli elettori. E dopo anni di rapporti tesi, nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni dei sette consiglieri: 4 di minoranza (Leonardo Guerro, Giancarlo Focante, Irene Bini e Silvia Badiali) e tre di maggioranza, i leghisti Alessandro Amadio, Mario Spugni e Marco Santarelli.

Il Commissario

Di oggi (15 ottobre) la notizia della nomina del Commissario prefettizio che prenderà le redini della gestione di Palazzo del Popolo pro tempore. «Il Viceprefetto Vicario, dott.ssa Gloria Sandra Allegretto, nominata Commissario prefettizio del Comune di Maiolati Spontini per la provvisoria gestione del medesimo Ente - si legge in una nota inviata dalla Prefettura di Ancona -, a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta, si è insediata in data 14 ottobre» In questa sua prima uscita da reggente del Comune il Commissario ha già incontrato il segretario comunale Ugo Boldrini e i dirigenti di tutti i servizi comunali ai quali ha richiesto una breve relazione circa lo stato dei provvedimenti e progettualità attualmente in corso.