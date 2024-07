Il M5S sulla consulta dei diritti delle persone con disabilità: «Bene, ma si poteva fare di più»

ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona dice la sua sulla consulta dei i diritti delle persone con disabilità che è tornata a riunirsi martedì dopo tanti anni e con un nuovo regolamento martedì. E lo fa attraverso le parole di Ugo Castellotti, referente del partito locale sul tema dei portatori di disabilità. La sostanza del loro discorso è in poche parole questa: «Bene che sia tornata operativa, bene nel principio, ottimo il presidente Simone Giangiacomi. Tuttavia si poteva fare ancora di più». «Manteniamo un cauto ottimismo – inizia così il messaggio del M5S - sull’adozione del regolamento della consulta dei diritti delle persone con disabilità e quindi, in questi giorni, riguardo alla prima seduta con assemblea elettiva presso l’aula consiliare del Comune di Ancona. I componenti l’assemblea attraverso il voto hanno scelto come presidente della consulta una personalità di sicuro valore e sensibilità. Questa nasce (la consulta, ndr) con lo scopo di stabilire un rapporto permanente con gli enti pubblici al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità con proposte pareri e indicazioni utili». La premessa continua specificando che essa pertanto «è un organo consultivo del consiglio comunale, autonomo, propositivo e soprattutto uno strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica della prevenzione della disabilità e della presa in carico della persona con disabilità all’interno del disegno generale della riforma sanitaria e dei servizi sociali, verso il decentramento territoriale e una concreta gestione sociale».

Tuttavia il Movimento ammette che «Il pessimismo della ragione ci ha portato, sin dall’inizio di questo percorso a ritenere che concedere la possibilità di esserci a pieno diritto, anche di voto, esclusivamente alle associazioni iscritte al Runts (il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ndr) è piuttosto un limite alla partecipazione. Nessun contributo arriverà alla consulta da parte delle associazioni che si occupano di soggetti disabili nello sport, attività artigianali, di laboratorio o di ambiente e inclusione e che quindi operano a livelli differenti. Nessun contributo da comitati di quartiere, Cts e associazioni che spesso portano alla luce e a conoscenza delle istituzioni locali, inadeguatezze, barriere architettoniche e disfunzioni come quelle relative ai servizi di trasporto pubblico o che impediscono il pieno godimento dei servizi cittadini ai soggetti con difficoltà. Nessun contributo che possa provenire dal basso, dalle famiglie e dai soggetti disabili».

Sempre secondo il gruppo territoriale di Ancona «questa impostazione non fa bene alla causa, riproduce un sistema chiuso e corporativo dove le associazioni iscritte al Runts opereranno prevalentemente in funzione dei loro interessi statutari e dovranno rinunciare, loro malgrado, secondo questa impostazione, a contributi che arrivando dall’esterno stimolerebbero le loro attività, aprirebbero la strada a nuovi approcci sollevando problematiche sconosciute se non fossero vissute direttamente. Gli esempi di regolamenti della consulta dove il principio della piena partecipazione è assicurato è ampio tanto che in una grande città come Bologna così recita: «Fanno parte della consulta le associazioni senza fini di lucro che operino stabilmente nel Comune, che siano formalmente regolarmente costituite, che associano prevalentemente persone disabili o loro familiari, che contemplino tra i fini statutari l’integrazione sociale delle persone in situazioni di disabilità e delle loro famiglie, tutti con diritto di voto». Infine, sempre per i pentastellati locali «Fa quasi sorridere la motivazione per cui il regolamento è stato rimandato due volte in commissione prima dell’approvazione: “l’obiettivo è aumentare la partecipazione”».

Tuttavia il Movimento 5 Stelle vuole anche vedere il bicchiere mezzo pieno: «Torniamo all’ ottimismo della volontà, un piccolo spiraglio di luce potrebbe aprirsi se la figura de Presidente l’assemblea esercitasse le prerogative che il regolamento gli concede in maniera piena. Rientrano tra le sue facoltà la possibilità di invitare a partecipare singoli, gruppi, associazioni ed esperti. Solo l’esercizio massiccio di questa facoltà – è la loro conclusione - potrebbe colmare in parte il gap che esiste riguardo all’allargamento della partecipazione».