Lungomare nord, Pd Ancona: «Opera strategica, avanti tutta»

ANCONA - «Il lungomare nord è un’opera su cui puntiamo moltissimo». Lo scrive in una nota il Pd Ancona. «La realizzazione di questa infrastruttura è bloccata al “via”, pregiudicando anche la realizzazione completa dell’uscita a nord. Chiediamo che la famosa “filiera” di destra si attivi con forza per recuperare le risorse necessarie e per portare avanti un lavoro importante iniziato nel 2017. Il nuovo lungomare e l’uscita a nord sono elementi fortemente strategici per l’uscita della città, per la competitività del nostro territorio e per la protezione di Marina Dorica.Non lasciamoci scappare anche questa opportunità».

Servizio rifiuti in house: «Vittoria del centrosinistra»

«Da anni il Partito Democratico e tutto il centro sinistra a livello provinciale hanno sempre indicato la linea della Società in House come soluzione alla gestione unitaria dei rifiuti. In questi anni i Comuni guidati dal centro-sinistra hanno sempre garantito una grande compattezza a livello di Ambito ed anche nei momenti più difficili hanno sempre dimostrato di credere veramente nella scelta dell' in-house. Purtroppo l'ostruzionismo dei Comuni di centro-destra in particolare Falconara, Senigallia e l'ex-Amministrazione di Jesi ha sempre rallentato tutto il processo. Grazie a tutti i Sindaci che in questi anni si sono messi al lavoro e a disposizione, oltre ogni campanilismo, per arrivare ad una soluzione condivisa. Potremmo oggi rivendicare le responsabilità e le posizioni avute nel passato ma a noi non interessa la polemica ma il bene del territorio ed oggi è una bella giornata per tutte le nostre comunità! Ora ci auguriamo che dopo il centro-destra anconetano, anche Senigallia e Falconara facciano altrettanto, rivedendo la loro posizione ed ammettendo che la "battaglia" del Partito Democratico era una "battaglia" giusta a beneficio di tutti! Oggi una piccola apertura si è iniziata ad intravedere»