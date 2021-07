Lotta alla Mafia, Fratelli d’Italia affronta il tema con la testimonianza di Delmastro

La lotta a tutte le mafie è tra le principali priorità di Fratelli d’Italia, che intende contrastare in ogni modo tutte le organizzazioni criminali, in particolar modo quelle di stampo mafioso. È per questo che il Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia ha voluto fortemente organizzare l’evento “Lotta alla mafia. L’ergastolo ostativo dopo la sentenza della Corte Costituzionale”, che si terrà all’Auditorium Fiera della Pesca di Ancona venerdì 9 luglio alle ore 15.30. Ad aprire la conferenza ci saranno Sandra Amato (responsabile del dipartimento giustizia di FdI Marche) e l’avvocato Maurizio Miranda, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. Sarà presente il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, Presidente della Commissione Autorizzazione a Procedere della Camera, insieme al professor Vico Valentini, Docente di Diritto penale presso l’Università di Perugia. Parteciperà, invece, in video-collegamento Sergio De Caprio, Colonnello in congedo dell’Arma dei Carabinieri e noto al grande pubblico come Capitano Ultimo. Modera il giornalista Lucio Cristino. Saranno presenti rappresentanti regionali del partito. A seguire, l’On. Delmastro, assieme all’On. Lucia Albano, sarà a Castelplanio per partecipare all’incontro “Uscire dalla paura del Coronavirus”, organizzato dal circolo FdI Alta Vallesina, alle ore 18 nella Sala comunale polivalente presso la Sede Municipale.