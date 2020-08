Tesoretto anti-Covid, il regalo dell’amministrazione alla prossima Giunta

«Faccio un appello alla prossima amministrazione alla quale lasciamo, oltre che i conti in condizioni straordinariamente ‘virtuose’, anche 160.000 euro del Fondo Esercizio Funzioni Fondamentali con cui poter far fronte alle eventuali mancanti entrate o maggiori spese, derivanti dal Covid, negli ultimi mesi del 2020». Lo spiega Marco Ascani, assessore al Bilancio, al Patrimoni e ai lavori Pubblici del Comune di Loreto. Nel consuntivo del mandato Ascani parla di «numeri straordinari, abbiamo recuperato patrimoni storici inestimabili, messo a norma immobili scolastici e comunali, redatto regolamenti, investito nella sicurezza stradale, negli impianti sportivi, nella cultura, nel turismo, nell’assistenza sociale, nella famiglia».

«Resta tuttavia un rammarico- continua Ascani-che non riguarda i progetti portati a termine, le iniziative promosse ma una dignità della politica che va conquistata giorno per giorno. Alla maggioranza con cui sono cresciuto, ai compagni di viaggio, ai senatori sempre attivi e presenti da oltre 20 anni ma soprattutto alle nuove leve di cui faccio parte, dico: siate orgogliosi di quello che abbiamo fatto, siate fieri dell’impronta lasciata, perché i numeri ed i fatti sono dalla nostra parte, parlano chiaramente non sviliamo tutto il lavoro fatto. Abbiate il coraggio, la coerenza e la forza di proteggerlo. Non barattate il modo con cui abbiamo fatto politica in questi ultimi 5 anni con nessun’altra cosa al mondo».