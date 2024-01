Cambio al vertice di Fratelli d'Italia, il nuovo commissario cittadino è Lorenzo Rabini

CAMERANO - Cambio al vertice di Fratelli d’Italia a Camerano. C’e’ infatti il ritorno quale responsabile del Partito di Giorgia Meloni di una figura storica della Destra cameranese. Si tratta infatti della nomina a Commissario cittadino effettuata qualche giorno fa dal nuovo Coordinatore Provinciale Carlo Ciccioli nei confronti di Lorenzo Rabini.

Rabini è stato per 20 anni consecutivi Consigliere Comunale di Camerano fino al 2021 e per quasi 15 anni anche Consigliere Provinciale. Lorenzo Rabini ricopre attualmente l’incarico di Capo della Segreteria del Gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale delle Marche. “Ringrazio Carlo Ciccioli – dichiara Rabini – per questa nomina a Commissario e ringrazio anche quanto fatto nel ruolo di Portavoce comunale da Francesco Marzocchi al quale avevo lasciato l’incarico due anni e mezzo fa. Sarà mio compito – continua Rabini – ricostruire un gruppo organizzato di Fdi a Camerano, non è possibile in questo tempo di grande slancio, vitalit