LORENZO FIORDELMONDO E' IL NUOVO SINDACO DI JESI

Dopo 10 anni il centrosinistra torna ad amministrare la città di Jesi. Lorenzo Fiordelmondo batte Matteo Marasca (civiche) al ballottaggio: è lui il nuovo sindaco della città. Un affluenza sotto il 45% in questa calda domenica d'estate, in netto calo rispetto al primo turno (52,95%). Per Fiordelmondo il 54,12% di preferenze e 7.663 voti contro il 45,88% di Marasca (6.494 voti). Grande festa alla Casa del Popolo di Jesi dove Fiordelmondo ha assistito allo spoglio insieme a centinaia di jesini.

