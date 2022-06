Jesi al ballottaggio, fiducioso Fiordelmondo: "Centrosinistra torna ad essere la maggioranza"

JESI - Ballottaggio si ipotizzava e così è stato. A contendersi la fascia di primo cittadino, il prossimo 26 di giugno, saranno Matteo Marasca e Lorenzo Fiordelmondo. Proprio quest'ultimo, candidato per il centrosinistra, ha voluto commentare l'esito dello spoglio. Un risultato descritto come positivo che dà fiducia in vista del secondo turno.

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto perchè segna due punti oggettivi, il primo che il centrosinistra torna ad essere maggioranza in città, seppur momentanea. Abbiamo raccolto il consenso più alto di tutti gli altri e riorganizzato la relazione con tessuto cittadino. Per quanto riguarda Marasca, termina qui il racconto della continuità. Se si passa in 5 anni dal 60 al 37% diventa difficile parlare di quel tema. Noi continueremo a lavorare tra i cittadini e chiedere a loro di sentirsi parte integrante della città futura che stiamo cercando di disegnare".