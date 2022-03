Amazon, Fiordelmondo candidato sindaco: «Un'opportunità che la città deve cogliere»

«Amazon è un’opportunità che Jesi deve saper non solo cogliere ma organizzare in una logica di sistema territoriale». Sono le parole del candidato sindaco 2023 per la coalizione di centro-sinistra Lorenzo Fiordelmondo.

«Purtroppo, e ancora una volta - prosegue Fiordelmondo - si ha l'impressione di una circostanza dettata dall'occasionalità, con una città informata solo a giochi fatti. Nessuna decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, la quale si limita a raccogliere ciò che altri hanno deciso. Mai la parvenza di una visione di sistema, di un disegno ampio e concreto che coinvolga enti, cittadini e cittadine. Gli unici momenti di informazione sul tema sono stati organizzati solo grazie alle istanze avanzate dall’opposizione, che ha più volte incalzato il Consiglio comunale. Ora dobbiamo creare le migliori condizioni per una città che sappia organizzare l'opportunità e gestire gli eventuali rischi, in una cabina di regia territoriale».