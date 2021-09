Lollobrigida in visita per le elezioni: «La politica deve sostenere chi vuole lavorare»

Con la visita al Porto di San Benedetto del Tronto, avvenuta questa mattina, si è conclusa la visita dell'onorevole Francesco Lollobrigida, Capogruppo di FdI alla Camera, nelle Marche in occasione delle imminenti elezioni amministrative che vedono coinvolte diverse cittadine marchigiane. «La politica - ha dichiarato Lollobrigida in una conferenza stampa indetta nei pressi delle banchine - deve sostenere gli imprenditori che hanno idee, voglia di lavorare, volontà di investire e rischiare. Specie in un periodo dove si incentiva a non lavorare, fare impresa diventa sempre più difficile. Coi pescatori e gli operatori del porto, per esempio, si sono sollevate alcune problematiche: distruggere la barca con l’Ecobonus conviene, restare a casa col Reddito di cittadinanza conviene, pescare diventa sempre più faticoso. Noi siamo dalla parte dei deboli, per questo vogliamo dare lavoro perché farlo significa dare davvero la possibilità di uscire dalla povertà. Ascoltiamo le criticità dei marchigiani, gente straordinaria che lavora e che vuole dallo Stato non cose straordinarie ma solo la possibilità di lavorare senza un sistema fiscale opprimente, accanto all'ottimo lavoro che la Giunta Acquaroli sta svolgendo per il rilancio del territorio. Allo stesso modo vogliamo un’Europa che faccia gli interessi dei deboli, non che li danneggi con regole sempre più severe»

L’intervento con la stampa conclude una due giorni che ha visto il Capogruppo impegnato in una visita dei principali Comuni al voto alle amministrative del 3-4 ottobre: «lunedì 13 alle ore 17.00 è stato infatti a Castelfidardo per la presentazione della lista di FdI a supporto candidata del centrodestra a Sindaco della Città della Fisarmonica, Gabriella Turchetti; alle 18.00 invece ha incontrato i cittadini di Porto Recanati insieme alla candidata Sindaco Rosalba Ubaldi e alla Consigliera regionale di FdI Elena Leonardi; in chiusura di giornata, alle 20.00, Lollobrigida è stato a San Benedetto del Tronto per la presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia».

Ha concluso il capogruppo: «In queste elezioni amministrative FdI si propone di essere il perno del centrodestra e penso che abbiamo liste straordinarie, fatte di professionisti e persone di qualità. Sono sicuro che in tutti i Comuni al voto miglioreremo il risultato ottenuto alle scorse regionali».