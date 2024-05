"Ritroviamo Castelbellino", Federica Carbonari ritenta la corsa alla fascia: tutti i candidati presenti in lista

CASTELBELLINO - Dopo la sconfitta di 5 anni fa Federica Carbonari ritenta la corsa per la fascia da primo cittadino. Sabato 11 maggio, alle ore 17, la lista civica Ritroviamo Castelbellino si presenta alla cittadinanza, presso la sede di via Gramsci 10. Federica Carbonari, avvocato 40enne e docente di diritto per le scuole secondarie, è appoggiata da altri 12 candidati consiglieri. Ecco l'elenco completo con una breve bio.

Filippo D'Antuono , 27 anni, laureato in Scienze Internazionali con master di 2 livello in Tutela Internazionale dei Diritti Umani. Dopo aver studiato tra Torino e Roma si è dedicato all'accoglienza di chi arriva nel nostro Paese alla ricerca di un futuro migliore. Ricopre il ruolo di consigliere comunale da 5 anni.

Michela Mecarelli, 39 anni, laureata in Filosofia e baccalaureato in scienze religiose. Insegnante di religione e impegnata nel volontariato.

Mery Manoni, 52 anni, laureata in Scienze Motorie, addetta al Front Office presso la piscina intercomunale di Moie.

Loris Celestino, 30 anni, laureato in economia e commercio, impiegato fiscale e tributario presso Caf-Uil a Moie e Pianello Vallesina.

Claudio Lenti, 35 anni, diplomato in ragioneria ed attualmente autista di scuolabus. Volontario donatore Avis e amante degli animali e della natura.

Alberto Possanzini, 55 anni, imprenditore in campo medicale. Promotore delle prime "feste della quercia" e da sempre legato al territorio.

David Cicconi, 48 anni, da sempre abitante di Castelbellino. Manutentore, è impegnato nell'associazione del Comune.

Marina Girolimini, 41 anni, Retail Analyst & Support Specialist, diplomata presso l'istituto tecnico commerciale e mamma di due figli.

Lucia Landi, 36 anni, diplomata tecnico biologico e mamma a tempo pieno di due bimbi. E' innamorata di Castelbellino tanto da scegliere di farci crescere la sua famiglia.

Francesco Rossi, 50 anni, insegnante di lettere al Liceo Scientifico di Jesi. Grande amante della storia e della cultura è autore di varie opere su Castelbellino.

Pasquale Sanna, 40 anni, laureato in Scienze del servizio sociale. Amante della terra e dei valori rurali. E' un operaio specializzato e lavora nell'azienda agricola di famiglia.

Gianluca Telmo, 43 anni, Area manager del settore edilizio con esperienza nella formazione di talenti. Papà di due ragazze e amante del gioco di squadra.