Una lista civica alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Scende in campo il commissario di Polizia locale Anna Grasso

FALCONARA - Nè a centrodestra, né a centrosinistra. Ma una lista civica dura e pura. E’ questa la vision di Anna Grasso, commissario della Polizia locale di Jesi e sindacalista dell’Ugl, che ha scelto di candidarsi a sindaco nella prossima competizione amministrativa di Falconara. Quarantasei anni, mamma di due figlie, impegnata sul tema dei diritti, in particolare delle donne. Presidente regionale Anvu (Associazione Nazionale Vigili Urbani). Segretario provinciale del Sindacato Ugl Funzione Pubblica. Rappresentante nella Rsu al Comune di Jesi per i diritti dei lavoratori. Si occupa anche dei problemi della legalità, dell’ambiente e della tutela degli animali. Il suo motto è “No slogan, no fotografie ma fatti concreti”. Ma anche “Costruire ponti, non muri”. E’ lei stessa a mettere in chiaro che la sua lista civica Falconara Libertas «non appartiene a schemi politici precostituiti». E sulla parola libertà tiene a specificare che si riferisce alla «libertà dai divieti di balneazione - ribadisce -, dai fenomeni odorigeni, da una pressione fiscale insopportabile ad una città più sicura». Parla di azioni concrete, di coerenza e responsabilità. Rifugge la denigrazione, gli attacchi personali: «preferisco il confronto allo scontro» dice la candidata.

Meno tasse

Tra i primi provvedimenti da attuare indica la riduzione della pressione fiscale. «Sappiamo cosa fare e cosa non fare - afferma Anna Grasso -. Come utilizzare i soldi dei falconaresi per non fare spese inutili o applicare imposte con percentuali non più sopportabili dalle famiglie. Di sicuro non porteremo Falconara al tracollo». Sul valore aggiunto della sua lista civica è molto chiara: «competenza, coerenza, concretezza e responsabilità». Nel territorio si è fatta conoscere per le numerose battaglie in favore dei cittadini: «dal recupero di somme e annullamento delle sanzioni sull’autovelox - elenca la candidata -, allo Sportello informativo di supporto psicologico, ai problemi connessi alla pandemia, fino all'istituzione di uno sportello d'informazioni sull’Imu sugli immobili di coniugi con doppia residenza, tutti gratuiti per una giustizia sociale».

La candidatura

E anche sugli obiettivi da conseguire Anna Grasso è piuttosto pragmatica: «Voglio rendere la mia città più vivibile, più sicura, più decorosa, con più servizi e meno tributi». E sul come realizzare i progetti indica l’impegno e l’abnegazione: «ci rimboccheremo le maniche mettendo in campo tutte le competenze disponibili. Mettendo al primo posto i temi urgenti, come la pressione fiscale in una scala di priorità». E sul confronto con i competitor politici auspica che debba «sempre essere ispirato alle tematiche reali, con la convinzione che la dignità e l’onestà siano valori irrinunciabili e non trattabili».