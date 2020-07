Lindita Elezi si dimette dalla carica di consigliere

Lindita Elezi ha comunicato al sindaco Massimo Bacci e al presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi le sue dimissioni dalla carica di consigliere. Eletta nella lista Patto per Jesi di cui era capogruppo, la Elezi ha voluto salutare i colleghi con le seguenti parole:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L’esperienza maturata al vostro fianco mi ha fatto apprezzare il lavoro al servizio della comunità, realizzato con spirito di confronto, condivisione, partecipazione, sostegno reciproco e svolto con il comune obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini del nostro territorio. Per natura e carattere sono sempre stata appassionata e combattiva, desiderosa di dare il mio contributo anche nelle battaglie più difficili a favore delle persone che più di altre hanno bisogno di tutele, l’ho dimostrato nella scelta della mia professione e nell’impegno civico al vostro fianco e il mio desiderio è continuare su questa strada in un consesso più ampio. Ringrazio tutti gli amici di lista, i consiglieri, la Giunta e il sindaco Massimo Bacci per la vicinanza e il costruttivo confronto»Tra i primi dei non eletti della Lista Patto per Jesi vi sono nell’ordine Andrea Torri e Katia Montalbini. L’insediamento è previsto nel Consiglio comunale del 5 agosto.