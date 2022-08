Merloni cade in Sardegna e lo ricoverano a Torrette: Letta fa capolino in ospedale

ANCONA- E’ stato ricoverato all’ospedale regionale di Torrette l’ingegner Francesco Merloni, capitano d’industria e totem dell’Ariston Group. L’ex ministro dei Lavori Pubblici, che il prossimo 17 settembre spegnerà 97 candeline, è in cura a seguito di una caduta accidentale che lo ha costretto ad un volo d’urgenza dalla Sardegna fino ad Ancona.

Ieri, 23 agosto, Merloni ha ricevuto anche la visita del segretario nazionale del PD Enrico Letta – in piena campagna elettorale - che di rientro dal meeting di Rimini ha voluto omaggiare Merloni con cui lo lega una solida amicizia. Merloni resterà ricoverato a Torrette nei prossimi giorni fino a quando le sue condizioni non si stabilizzeranno. L’infortunio in Sardegna ha un precedente “storico”: già nell'agosto 2020 l'industriale è stato ricoverato all'ospedale regionale, dopo aver contratto il Covid, sempre a seguito di una vacanza sarda.