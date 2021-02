Sanità Marche, malati oncologici. Leonardi (Fdi): «In arrivo 7 milioni di euro in 3 anni»

ANCONA - «Un dovere nei confronti dei malati oncologici confermato da un impegno di spesa nel bilancio di previsione di 2 milioni di euro per il 2021 e 2,45 milioni di euro per ogni annualità 2022 e 2023». Così in una nota la presidente della commissione Sanità delle Marche, Elena Leonardi (Fdi), commenta l'inizio dell'esame delle due proposte di legge, presentate da Lega e Fdi, per sostenere le spese dei pazienti oncologici (e dei loro familiari) che per curarsi sono costretti a spostarsi. Entrambi i provvedimenti sono sostanzialmente finalizzati ad erogare contributi a pazienti oncologici e loro familiari che, per le cure e il trattamento terapeutico, devono recarsi fuori regione o comunque spostarsi all'interno del territorio regionale, ma fuori dal proprio domicilio, per propria scelta nella logica della migliore risposta alla rispettiva necessità.

Le proposte di legge individuano nelle spese di viaggio, per il vitto e per l'alloggio quelle riconoscibili per ottenere il contributo. «Con la proposta di legge di cui sono prima firmataria ho voluto recuperare un impegno preso già nella scorsa legislatura- continua Leonardi- quando fu abrogata la legge in favore dei soggetti in trattamemento radioterapico, sostituendola in via amministrativa con un contributo di solidarietà». Per Giorgio Cancellieri (Lega) con queste misure si va nella direzione richiesta dagli stessi malati oncologici. «In particolare poi- dice Cancellieri- la pdl di cui sono primo firmatario, prevede rimborsi anche per l'accompagnatore nel caso della prima visita e le successive di controllo». Per la vicepresidente della commissione, Simona Lupini (M5S), relatrice di minoranza su entrambe le proposte, si tratta di "provvedimenti importanti" dato che quello di ripristinare i fondi a favore dei pazienti oncologici è «un impegno doveroso».