Vittime del dovere, Fratelli d'Italia deposita la proposta di legge

Depositata ieri la proposta di legge regionale n. 87, “Interventi a sostegno delle vittime del dovere”, primo firmatario il Consigliere Regionale di FdI Marco Ausili. Sono definiti dalla norma nazionale vittime del dovere gli operatori delle Forze dell’Ordine deceduti o che hanno contratto invalidità in seguito a particolari azioni svolte sul campo.

«Con questa PDL diamo un concreto segno di rispetto e gratitudine – commenta il Consigliere Marco Ausili – da parte dell’intera comunità marchigiana nei confronti dei Servitori della Patria caduti nell’adempimento del dovere, conservandone ed esaltandone la memoria. A questo scopo si introducono iniziative a favore delle vittime del dovere residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato tale riconoscimento, e dei loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in loro mancanza, ai genitori, come ad esempio l’esenzione dalle spese sanitarie e borse di studio per i figli e gli orfani. Inoltre, si istituisce la Giornata regionale in onore delle vittime del dovere. Ringrazio l’Assessore Filippo Saltamartini e i colleghi Consiglieri Nicola Baiocchi e Mirko Bilò per la collaborazione sull’iniziativa, come pure tutti i Gruppi Consiliari di Maggioranza per averla sottoscritta, nonché l’Associazione Nazionale FERVICREDO ONLUS, che da anni sostiene le persone vittime del dovere, in particolare il presidente nazionale Mirko Schio e il segretario nazionale Paolo Petracca».