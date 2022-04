Lega, rinnovati segretario e membri del direttivo

Rinnovati dalla Lega segretario e membri del direttivo delle sezioni di Jesi e Senigallia. A Jesi, dove ha presenziato alle votazioni il vicepresidente della Regione Mirco Carloni, è stata eletta all’unanimità segretario Angela Console che sarà affiancata da Romina Trombetta, Mario Bolletta e Ombretta Marcucci.

Per la sezione di Senigallia, al cui rinnovo hanno partecipato gli assessori comunali Elena Campagnolo e Nicola Regine, la squadra guidata dal neosegretario Andrea Carletti comprende Simona Mariotti, Lucia Pucci, Giovanni Sergi, Francesco Albani, Sergio Taccheri, Luciano Vici.

“Buon lavoro ai neoeletti e un grazie speciale a tutti i militanti che hanno partecipato con entusiasmo: è fondamentale che, chi vive e conosce il territorio, torni a decidere e sia parte attiva del progetto di buon governo della Lega del quale ognuno sarà protagonista determinante – ha dichiarato il commissario regionale on. Riccardo Augusto Marchetti - Un grazie particolare al nostro assessore e vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni e al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti per aver partecipato a questo momento di democrazia fondamentale per il nostro movimento”.