Lega Giovani Marche: Luca Serfilippi nuovo commissario

Il consigliere regionaleè stato nominato nuovo commissario della Lega Giovani Marche dal coordinatore federale dei giovani. «Luca Toccalini - dichiara il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti - subentra a Samuele Sarchioni, al quale va un ringraziamento per il lavoro svolto fino ad ora. La Lega Giovani rappresenta il futuro del nostro movimento. Sono molti i ragazzi che scelgono di impegnarsi seriamente diventando presenza concreta nei territori. Sono certo che il neo Commissario Serfilippi saprà essere un punto di riferimento e una guida per ognuno di loro».

Prosegue Marchetti: «Lo conosco da tempo e ho avuto modo di apprezzare la sua serietà e dedizione. Il lavoro che sta portando avanti in Consiglio Regionale e l’impegno costante all’interno del partito, testimoniamo che è la persona giusta per dare energia nuova al movimento giovanile della Lega Marche: sono convinto che riuscirà a consolidare l’importante presenza dei giovani su ogni territorio della regione e ad avvicinare tanti altri ragazzi al nostro progetto. A Luca va un grande in bocca al lupo per le prossime sfide che lo aspettano. Sono certo che saprà portare avanti al meglio l’incarico di grande responsabilità che gli è stato affidato con piena fiducia».