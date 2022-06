Lega, missione in Ghana per lo sviluppo del Made in Marche

Missione in Ghana volta alla promozione del sistema produttivo Marche per il consigliere regionale della Lega Mirko Bilò, componente della seconda commissione consiliare Attività Produttive, delegato dal Vicepresidente della Giunta Carloni a rappresentare la Regione. Fitta l’agenda degli incontri della delegazione marchigiana che partecipa alla missione Italy Taste of Beauty nell’ambito della Fiera Water Africa and West Africa Building and Construction.



Nel cordiale meeting di apertura dell’ambasciata italiana, il consigliere e vicecapogruppo Bilò ha presentato all’Ambasciatrice Daniela D’Orlandi gli imprenditori che fanno parte della delegazione evidenziando le loro esperienze internazionali ed i progetti in corso per sviluppare opportunità commerciali. Già in cantiere attività per realizzare civili abitazioni e per il trattamento delle acque. Inoltre, la collaborazione con il Direttore ICE Gerbino permette di proporre direttamente agli importatori locali i prodotti dell’agroalimentare e della moda da parte delle imprese marchigiane presenti. A fare da vetrina alla delegazione anche la IBAG, associazione di imprenditori locali ed internazionali di Accra il cui Presidente Andrea Ghia ha propiziato l’incontro, sostenuto dall’ambasciata e da ICE, con partner locali attivi e potenziali. Per l’avvio della Fiera al convention center di Accra sono in programma seminari tematici di settore e commerciali per imprese e stampa. Alla serata conviviale, occasione per familiarizzare con gli imprenditori locali, saranno presentati e proposti i prodotti della eccellenza marchigiane. Ha confermato la partecipazione il Ministro ghanese dell’Industria e del Commercio Alan John Kierematen.