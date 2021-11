Autostrade, la Lega supervisiona i cantieri dell’A14 tra Marche e Abruzzo

E’ stato eseguito il sopralluogo lungo i cantieri dell’A14, nel tratto Marche e Abruzzo, da parte dei deputati della Lega Antonio Zennaro e Tullio Patassini. I due hanno monitorato i principali cantieri ad alto impatto infrastrutturale delle due regioni:

«Nel mese di maggio avevamo presentato un’interrogazione sullo stato dei cantieri nella tratta abruzzese e marchigiana della A14, causa di difficoltà di viabilità e grandi ritardi di percorrenza. Le continue interlocuzioni con la società hanno permesso un parziale sblocco dei cantieri nel periodo estivo favorendo turismo ed attività produttive. Quello di oggi a Pescara è stato un importante incontro operativo con i dirigenti del 7 tronco di Autostrade per l'Italia per fare il punto sullo stato di avanzamento dei dodici cantieri attualmente operativi, con un sopralluogo di Colle Moretto in Abruzzo e galleria Pedaso nelle Marche. Pur nelle complessità degli interventi, abbiamo sollecitato un'accelerazione dei lavori in modo che più impattanti terminino entro il 2021, favorendo la viabilità durante le ferie natalizie. È stato chiesto, inoltre, un interessamento su eventuali accordi per avviare, nelle strutture ristoro e ristorazione lungo il tratto Marche-Abruzzo, vetrine di vendita per vini e prodotti tipici regionali di eccellenza, abruzzesi e marchigiani, per dare spazio e opportunità a tanti produttori locali».