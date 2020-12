Sgravi alle bollette elettriche, Marchetti (Lega): «Accolto nostro emendamento»

ROMA – «Grazie alla Lega 180 milioni di euro per ridurre alle imprese le bollette elettriche di novembre e dicembre 2020. Accolto l’emendamento sugli oneri generali alle utenze delle attività che rientrano nei codici Ateco previsti dai decreti ristori».

Lo comunica il commissario della Lega Marche onorevole Riccardo Augusto Marchetti che aggiunge come, grazie all’azione congiunta, il Centrodestra ha ottenuto anche 100 milioni aggiuntivi nel plafond dei fondi da trasferire alle regioni e 90 milioni per rafforzare il servizio di trasporto pubblico locale attraverso convenzioni con privati, come bus turistici, taxi e Ncc.