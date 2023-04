Lega, nominati i responsabili di settore ad Ancona

ANCONA - E' iniziata l'attività del nuovo direttivo della Lega Provincia di Ancona guidato da Elena Campagnolo. Oltre ad un focus sulle prossime amministrative, che vedono il capoluogo protagonista, nel corso della prima riunione la neo segretaria ha provveduto ad organizzare il lavoro con gli incarichi di settore. Del Dipartimento Gestione Enti Locali si occuperanno per la costa Lorenzo Ballarini, che è anche vicesegretario, Giovanni Mezzopera, riferimento per l’entroterra, e Luca Natalucci responsabile per la Valmisa. Andrea Carletti è il Responsabile del tesseramento provinciale; ad Angela Console la responsabilità dell’Organizzativo, impegno in cui sarà coadiuvata da Sonia Zito. Comunicazione e social media saranno seguiti da Filippo Marsili. Deleghe speciali a Sergio Ciarimboli, per l’area caccia-pesca, e a Luigi Argalia per le aree tematiche Lega.

“Buon lavoro a tutto il Direttivo Provinciale della Lega Ancona che si è subito messo al lavoro con determinazione per affrontare tagliare traguardi sempre più ambiziosi – è l’augurio del commissario Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti - Elena Campagnolo, che sta dando prova di essere ottimo amministratore, ha una squadra di qualità in grado mettere le sue competenze a disposizione della Lega senza trascurare mai l’importanza all’ascolto e del confronto con il territorio”.