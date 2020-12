Lavori sulla costa di Marina di Montemarciano, interrogazione del Partito Democratico

«Le mareggiate che nello scorso fine settimana hanno flagellato il litorale di Marina di Montemarciano hanno provocato pesanti danni alle attività economiche e alle abitazioni private della zona, con allagamenti che hanno impedito agli esercizi commerciali di riaprire e, in diversi casi, ai residenti di rientrare nelle proprie case. In tale occasione il mare è persino giunto a lambire il collettore fognario principale e la cabina dell’Enel, con il rischio, solo fortunosamente scongiurato, di un gravissimo disastro ambientale. È evidente, dunque, che la Regione Marche non può tergiversare rispetto alla realizzazione immediata di interventi volti a tutelare i residenti e il regolare svolgimento delle attività commerciali. Soprattutto in questo momento, alla luce della difficile congiuntura economica».

Lo dice il capogruppo in Regione del Pd Maurizio Mangialardi, che ha portato in consiglio regionale grazie a un’interrogazione presentata ieri mattina dal gruppo assembleare del Partito Democratico. Mangialardi ricorda anche che è giunto in fase di progettazione il completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara Marittima, che per il solo tratto di Marina ha visto l’Amministrazione Ceriscioli investire ben 8 milioni di euro. «È un progetto complesso che dovrà anche tenere conto di come evitare fenomeni erosivi sul litorale di Senigallia. Quello che chiediamo da subito, invece, è che come già avvenuto in passato con la precedente Amministrazione, la Regione Marche avvii a breve dei lavori in somma urgenza per prevenire ulteriori mareggiate e ripristinare la viabilità, risarcendo al contempo i danni causati alle proprietà private».