Latini sull'Ospedale regionale di Torrette: «Adottare misure per risolvere le criticità»

ANCONA – La sanità continua a tenere banco nel serrato confronto politico. A sollecitare un riscontro sulla situazione dell’azienda ospedaliera delle Marche è stato il consigliere regionale Dino Latini. In primo piano, le misure da adottare per poter sopperire alla mancanza di professionisti della salute, infermieri ed operatori socio sanitari, così da garantire standard assistenziali sostenibili, ridurre le liste d’attesa e permettere al personale medico ed infermieristico di svolgere dignitosamente il proprio lavoro.

Rispondendo al quesito del consigliere Udc Popolari - Liste Civiche, l’assessore regionale Filippo Saltamartini ha evidenziato l’importanza strategica per le Marche della struttura ospedaliera, dove affluiscono cittadini di tutto il territorio. Proprio per questo motivo, Saltamartini ha sottolineato la particolare attenzione rivolta all’ospedale dall’amministrazione regionale ricordando che «nell’ultimo riparto delle risorse statali – ha detto – su 9 milioni di finanziamenti, 5,2 sono stati assegnati a Torrette, il che vuol dire, facendo un rapido conto, la possibilità di assumere 73 medici o 130 infermieri».

Nello stesso tempo l’assessore ha ricordato le esigenze dei 12 ospedali di primo livello che hanno specializzazioni di secondo livello e rassicurato sul fatto che le notizie riguardanti la scarsa attenzione e i tagli non sono conformi alla realtà dei fatti. Nel ringraziare l’assessore per la risposta, Latini ha ribadito il valore del servizio fornito dall’ospedale di Torrette per la tutela della salute dei cittadini. Inoltre, ha auspicato che l’impegno della Giunta dimostrato in questi anni prosegua per fornire una riorganizzazione clinica e risposte adeguate alle richieste degli assistiti.