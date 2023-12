La Sanità delle Marche va curata senza indugio, i cittadini non possono più attendere i ritardi della politica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I Libdem Europei sono pienamente consapevole delle annose problematiche che gravano sulla sanità marchigiana. Sono troppi anni che urgenze e necessità si accavallano infatti a varie ripercussioni gestionali dovute a carenze ora nella gestione finanziaria, ora nelle risorse umane del complesso servizio pubblico sanitario regionale. L’appello dei Dirigenti dell’Ospedale di Torrette, una struttura considerata fiore all’occhiello in tutta Italia, resta un indice della gravità della situazione in cui versano medici, infermieri e personale a vario titolo ogni giorno impegnato per la tutela della salute dei cittadini. LdE, quale parte della società civile e della politica liberale italiana, intende prendere le distanze dal contesto autoreferenziale della politica locale che negli anni non ha saputo far fronte alle richieste degli addetti sanitari e dei professionisti del settore, senza ancora riconoscere le responsabilità e l’incapacità di gestire la crisi. I Libdem Europei appoggiano quanti chiedono la predisposizione di tavoli tecnici territoriali, distinti per aree di competenza, al fine di ristrutturare dal basso il sistema sanitario e far fronte alle necessità della popolazione residente sul territorio marchigiano. La riforma attuata dalla giunta Acquaroli appare insufficiente e confusa; motivo per cui riteniamo che debbano essere riformati anzitutto i vertici nonché chiarire gli intenti - e le possibilità concrete -del Governo Acquaroli, prestando particolare attenzione ai livelli ed alle categorie che le attuali strutture dovranno raggiungere in conformità con un piano congiunto di ristrutturazione dell’azienda sanitaria regionale che possa coinvolgere anche i medici di medicina generale e le strutture private interessate. Il medico di famiglia assume un ruolo centrale nel modello di cura delle reti cliniche integrate e strutturate di cui la Asl è promotrice. Il medico di famiglia diventa l’interfaccia dello specialista per una completa presa in carico del paziente e, quindi, il principale responsabile clinico. Con apertura e in un’ottica di dialogo tra le forze politiche locali, proponiamo di porre al centro delle “Reti cliniche integrate e strutturate” il medico di famiglia: oltre alla personalizzazione e all’umanizzazione delle cure, siamo certi dell’efficienza di un piano individuale assistenziale concordato dai professionisti medici e, in senso più ampio, di un piano di gestione delle diverse strutture per specializzazioni una volta soddisfatte le necessità di base. D’altronde anche l’art. 117 comma 8 della Costituzione recita: “La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.” Il federalismo sanitario non mira quindi a creare una sanità di serie A ed una di serie B ma, al contrario, ha l’obiettivo di ottimizzare le scelte di investimento in conformità con i livelli di efficienza più competitivi ed efficacia dei servizi su tutto il territorio, anche attraverso l’individuazione di organi comuni. Il comma 8 permette cioè di «svuotare dall’interno» certe entità pubbliche, creando «enti di area più larga» che tengano insieme la sanità (così come anche la portualità o i trasporti) di più Regioni. Siamo certi che sia necessario evitare l’autonomia differenziata (in soldoni, dosi ancor maggiori di regionalismo anche in materie come sanità e istruzione) mediante l’incentivazione della collaborazione tra Regioni ed enti, oggi possibile con apposite leggi regionali. Una strategia di interdipendenza complessa.