Pesca, Marcozzi (Forza Italia): «La Regione definisca i compartimenti dei vongolari»

ANCONA - «I vongolari vogliono una definizione chiara, netta e definitiva sui compartimenti di pesca. Ho dunque presentato una mozione, sottoscritta da Gianluca Pasqui e Dino Latini, per velocizzare il pronunciamento al riguardo da parte della Regione. Dopo le proroghe degli ultimi anni, è arrivata la sentenza su un ricorso presentato, e respinto, per l'annullamento della Delibera di Giunta regionale 118 del 30 gennaio 2012 a mezzo della quale si stabiliva di lasciare invariate le aree di pesca individuate nel Regolamento Regionale numero 6 del 2009». E' quanto dichiara in una nota la capogruppo regionale di Forza Italia, Jessica Marcozzi.

«L'attuale suddivisione dei compartimenti nelle Marche, ossia quattro tra San Benedetto del Tronto, Ancona, Fano e Civitanova Marche – aggiunge - compongono una ripartizione territoriale che recenti studi tecnico-scientifici hanno reputato equilibrata sia sul fronte lavorativo che ambientale. Ho chiesto dunque, a beneficio dell'intera categoria, un pronunciamento da parte della Regione sulla definitiva suddivisione dei compartimenti di pesca dei molluschi bivalvi».