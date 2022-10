I civici di Jesiamo bocciano i primi 100 giorni del sindaco Fiordelmondo: «in giunta amici e parenti dei vip della sinistra locale»

JESI - La prima mossa: «aver garantito la sopravvivenza dei pesciolini rossi della fontana dei Giardini» si legge in una nota a firma degli esponenti di Jesiamo che passa a rassegna tutte le magagne, a detta loro, dei primi 100 giorni del mandato di Fiordelmondo. A far sobbalzare l’opposizone una serie di provvedimenti: «l’aver rimpolpato la giunta di parenti o familiari di alcune persone importanti della sinistra». E poi contributi a go-go «ad associazioni amiche, piene di esponenti di Jesiincomune e non solo, per aver sostanzialmente rinviato l’istituzione dei Comitati di Quartiere e congelato di fatto la Consulta per le Donne e per le pari opportunità» E ancora: «per aver negato fondi per le persone in difficoltà a causa anche dei noti rincari delle bollette, e per aver gestito in modo notarile la vicenda Amazon». Tra l’altro, sempre secondo la nota diramata dal gruppo di Jesiamo, dimenticandosi di citare colui che, secondo il gruppo civico di opposizione, è stato il deus ex machina dell’operazione Amazon: ovvero l’ex sindaco Massimo Bacci.

La bocciatura

Questo è ciò che hanno tenuto ad evidenziare gli esponenti di Jesiamo riguardo i primi 100 giorni di mandato del Sìsindaco Lorenzo Fiordelmondo «che ha brillato più per le cose fatte seguendo metodi e stili vecchi e che si credeva superati - prosegue la nota -, per le cose non fatte o per quelle che ha impedito di fare, che per proprie meritorie, concrete e qualificanti iniziative». Un commento duro, crudo e diretto che si chiude con un giudizio alquanto scontato visto tutto il tono del comunicato: «una vera, ma in vero temuta, delusione».