Fiordelmondo sindaco, le congratulazioni della Agostinelli (M5S): «Nuovo inizio per Jesi»

JESI - «Congratulazioni al neo eletto sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, che si è aggiudicato una bella e meritata vittoria ieri al ballottaggio. A lui auguro buon lavoro». Lo afferma in una nota, la Senatrice del Movimento 5 Stelle, Donatella Agostinelli.

«Fiordelmondo è indubbiamente una persona seria, lo ha già dimostrato nei suoi anni di impegno passato in politica che a volte ci ha visto in posizioni anche differenti è vero, ma sempre condividendo di fondo gli stessi ideali. Quello che serve davvero è un nuovo inizio per Jesi, all’insegna di valori veri, progressisti, sociali ed ambientali, valori condivisi con il M5S. Ora - conclude Agostinelli – bisogna pensare ai cittadini tutti, anche quelli che non hanno votato e che sarà una nuova sfida coinvolgere con entusiasmo».