Italia Viva, via alla campagna di tesseramenti

ANCONA - Partita anche nella Marche la campagna nazionale di mobilitazione per il tesseramento ad Italia Viva. Quest'anno l'evento riveste un ruolo particolare per la nostra provincia ,vista la concomitanza delle elezioni amministrative nei comuni di Ancona ,Falconara Marittima, Chiaravalle e Morro d'Alba.

Alla presenza della coordinatrice regionale Fabiola Caprari e dei rappresentanti provinciali e territoriali Silvia Rosati ,Francesco Lucconi e Elisabetta Iobbi, i nuovi tesserati hanno approfittato di quest'occasione per porre domande su orientamenti e strategie non solo locali,dettate sopratutto dagli ultimi eventi che hanno caratterizzato le vicende del Terzo Polo.

«In tutti gli interventi si è sottolineato la profonda fiducia nella dirigenza nazionale- si legge in una nota- la mobilitazione che è iniziata il 15 Aprile, si concluderà oggi, ma sarà, come ovvio, possibile continuare ad iscriversi anche nei prossimi giorni anche on line. Dai dati che giungono a livello nazionale risultano ottimi riscontri, avendo superato la soglia di più di mille iscrizioni nella sola data odierna».