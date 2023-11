Al via la prima assemblea congressuale di Italia Viva Marche

Dopo l’annunciata elezione di Matteo Renzi come presidente nazionale, e di Fabiola Caprari presidente regionale del partito (avvenute nel corso del congresso nazionale dello scorso 15 ottobre), per Italia Viva arriva il momento della prima assemblea congressuale, in programma quest’oggi. Nell’agenda dei lavori, (presso l’H3 Co-working di via Albertini, presso GROSS 36/Edificio H3 ad Ancona) la composizione degli organi previsti dallo Statuto, di cui l’assemblea regionale rappresenta il primo “step”.

«E’ tempo di rimettersi insieme in cammino – commenta Fabiola Caprari – e non è solo il titolo della mia mozione congressuale che ha trovato il consenso di un'ampia maggioranza, ma è anche lo stile con cui intendo lavorare con tutta la comunità di Italia Viva Marche. Dobbiamo avere l’ambizione di costruire, insieme ad altri, l'area marchigiana dei liberal-democratici italiani, un luogo di incontro delle diverse culture del riformismo progressista che permeano la nostra società: cattolica, popolare, liberale, socialista, repubblicana».

«C’è bisogno – prosegue Caprari – di proporre e far conoscere ai cittadini marchigiani l’esistenza di uno spazio politico di “centro riformista” e di farlo crescere e dare forza al progetto lanciato da Matteo Renzi. La crescente attenzione verso Italia Viva, la partecipazione attiva degli iscritti nella fase congressuale, l'ingresso di tante persone che si sono avvicinate per la prima volta alla politica attiva e di altri, delusi dalle esperienze di una destra e una sinistra sempre più radicali, sono forti segnali che vogliamo cogliere per offrire agli elettori un'opzione che sappia interpretare al meglio le esigenze dei marchigiani».