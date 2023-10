Italia Viva Marche, appello e petizione per non fermare il rientro dei "cervelli"

L’appello lanciato a livello nazionale da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è stato raccolto anche dalla Presidente Regionale, Fabiola Caprari, che si unisce alla richiesta. La questione è legata all’approvazione di regole fiscali e incentivi volti ad incoraggiare il rientro di cervelli e capitali in Italia. «Da quanto si apprende – si legge nella nota – il Governo Meloni avrebbe deciso di modificare questa normativa, diminuendo le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli in fuga, gettando nell’incertezza ragazze e ragazzi che si sono attrezzati per rientrare dal prossimo anno. Una decisione assurda sulla quale ci auguriamo che il Presidente Meloni ci ripensi: dobbiamo riportare i cervelli in Italia, non farne fuggire altri. Perché qui il primo cervello fuggito sembra quello di chi vuole peggiorare questa norma di civiltà», dichiara Caprari.

«Mettiamoci nei panni di chi ha deciso di rientrare a casa e ha firmato contratti, mutui, fatto progetti di vita – aggiunge – ed all’improvviso tutto cambia. Questo modo di fare è barbaro. Non possiamo accettare che vengano messi in difficoltà quelle ragazze e quei ragazzi, professioniste e professionisti, che vogliono riportare le proprie competenze, esperienze e potenzialità nel nostro Paese dopo essersi messi in gioco all’estero. Italia Viva ha lanciato una petizione e soprattutto promette di dare battaglia in Parlamento. Chi vuole sostenere il nostro impegno si faccia sentire anche aderendo a questa raccolta firme». La petizione è disponibile all'indirizzo:

https://www.italiaviva.it/petizione_meloni_non_bloccare_il_rientro_dei_cervelli



