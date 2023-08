Italia Viva Ancona mette un freno ai rumours: «Ma quale maggioranza, noi restiamo all'opposizione»

«Da diversi giorni alcuni Organi di stampa stanno alimentando la notizia, priva di ogni fondamento, che Italia Viva starebbe passando nella maggioranza che governa Ancona. Eppure Italia Viva, con un proprio comunicato di alcuni giorni fa, nel dare l’annuncio che si era costituita la propria rappresentanza in Consiglio Comunale con Massimo Mandarano, aveva chiaramente e ampiamente precisato che si collocava all’opposizione della Giunta delle destre guidata dal Sindaco Silvetti, una linea politica più che ampiamente condivisa dagli iscritti». Lo scrive lo stesso partito in una nota ufficiale.

«Italia Viva ha promosso e sostenuto la coalizione di centrosinistra che purtroppo è stata sconfitta alle Elezioni ma i cui obiettivi programmatici erano e restano pienamente validi: a quelli e solo a quelli il nostro unico rappresentante in Consiglio farà sempre riferimento per convinzione e per rispetto degli elettori- contina la nota- Italia Viva sta facendo, grazie al proprio Capogruppo, un’opposizione seria, ferma e senza pregiudizi; la cartina di tornasole è stato il voto sulle “Linee programmatiche di governo” dell’Amministrazione Silvetti che Italia Viva non ha approvato: è quello l’atto su cui si conta l’appartenenza o meno ad una maggioranza. Mandarano è stato per altro anche il primo consigliere a sollevare il problema della riduzione delle agevolazioni TARI che ha evidenziato la scarsa attenzione della destra verso le famiglie in difficoltà ed ha già presentato numerose interrogazioni su lavori di manutenzione di strade e aree a verde pubbliche che hanno sollecitato i nuovi amministratori a dare risposte concrete a quei problemi. La mancata firma di Massimo Mandarano al Comunicato di critica alle dichiarazioni dell’Assessore Bertini non è assolutamente un segnale di avvicinamento alla destra: è solo un’insinuazione gratuita (ci auguriamo non sollecitata) e di disinformazione giornalistica. Quel Comunicato è stato infatti redatto e diffuso alla stampa senza che nessuno avesse proposto al Capogruppo di Italia Viva di firmarlo».

«Le vergognose dichiarazioni dell’Assessore Bertini e lo stampo razziale delle sue parole meritavano e meritano riprovazione sia da parte del Capogruppo Mandarano sia da tutta Italia Viva di Ancona che esprimono la loro solidarietà alla comunità ebraica e ribadiscono la contrarietà alle scelte penalizzanti per la vita culturale di Ancona, come quella sul taglio dei fondi per il KUM, della Giunta Silvetti. Italia Viva di Ancona deve purtroppo registrare i segnali di un mutato atteggiamento nei suoi confronti da parte del Partito Democratico e di altri partner della Coalizione elettorale che appaiono posizionati ora su una nuova linea politica caratterizzata da una spasmodica ricerca di un asse preferenziale con il sempre pontificante consigliere Rubini della sinistra radicale e da una progressiva perdita di attenzione verso l’area riformista e popolare. Che anche nel Capoluogo il maggior partito di opposizione si stia riposizionando sulla linea del “campo largo ma tutto a sinistra” della segretaria nazionale Schlein ci appare palese ma che questo passi, come accaduto con il non coinvolgimento sul Comunicato “Bertini” e non solo, negando una pari dignità politica che Italia Viva invece a tutti riconosce e che da tutti però esige, non ci sembra sia la strada migliore per dare forza ed efficacia ad una Opposizione che deve contrastare i guasti che già stanno facendo le destre di governo locale. Anziché cercare nuovi equilibri politici in vista delle elezioni provinciali e regionali invitiamo perciò tutte le forze della Coalizione che hanno sostenuto la candidatura di Ida Simonella a fare una opposizione coerente e non tattica, senza sconti ma non pregiudiziale, al fine di far emergere le palesi carenze di un’Amministrazione che in pochi mesi ha dimostrato di essere “per niente pronta” a gestire il Capoluogo, povera di idee, egemonizzata da Fratelli d’Italia, aggrappata ad una filiera (quella con Regione e Governo) che non funziona (vedasi i tagli sul PNRR). Italia Viva, rappresentata nel Consiglio Comunale di Ancona da Massimo Mandarano, continuerà a fare un’opposizione coerente con il proprio Programma elettorale, senza sconti verso la maggioranza delle destre ma anche senza subalternità ad alcuno nella minoranza».