Italia Viva Ancona sulle primarie centrosinistra: «Vitalità che si mantiene nel tempo»

Italia Viva esprime grande compiacimento per le Primarie della Coalizione di centrosinistra di Ancona che hanno visto la partecipazione di quasi 4.000 elettori.E’ la dimostrazione di una vitalità che si mantiene viva nel tempo e che conferma anche i risultati delle recenti politiche dove i Partiti che fanno parte dell’alleanza che ha scelto Ida Simonella come candidata Sindaco per le Elezioni Comunali del 2023 avevano già ottenuto, anche se in raggruppamenti diversi, consensi ben superiori a quelli del centrodestra, del M5S e della sinistra radicale.Appare perciò singolare l’attenzione che l’Assessore regionale Ciccioli dedica alle Primarie del centrosinistra che ha valutato “un fallimento”; è bene ricordargli che mai nella loro storia i Partiti di destra hanno avuto il coraggio di scegliere il proprio candidato attraverso una diretta partecipazione democratica dei cittadini come è avvenuto domenica.

Altrettanto singolare è l’intromissione “dell’autocandidato” Sindaco della sinistra radicale di Ancona che si è espresso su un percorso di scelta di un raggruppamento di Partiti di cui non fa parte; dimentica che a scegliere sono stati i cittadini che hanno votato per i due candidati e non per altri e che il numero di quanti hanno partecipato alle Primarie di Italia Viva e degli altri Partiti è stato quasi ad una volta e mezzo superiore di quello che la sua Lista ottenne alle ultime Comunali!

Italia Viva aveva lasciato libertà di voto ai propri iscritti e simpatizzanti, come deve essere in ogni Primaria. Ciascun candidato ha così potuto valutare ed apprezzare l’impegno ed il sostegno dato da Italia Viva e il loro determinante contributo.

A Ida Simonella e a Carlo Pesaresi va il ringraziamento del nostro Partito per aver dato vita ad una competizione leale che ha accresciuto il patrimonio di idee per migliorare il livello di governo della Città Capoluogo. Ad Ida Simonella che sarà la candidata della Coalizione di Centrosinistra nella primavera prossima oltre che le congratulazioni per il successo, l’assicurazione che Italia Viva nei modi e nelle forme che prevederà il percorso di aggregazione in atto nel Terzo Polo, sarà al suo fianco per dare voce ai valori di quel riformismo democratico e moderno nel quale si stanno riconoscendo sempre più cittadini. Il nostro obiettivo, come quello dell’intera Coalizione, è di sconfiggere sia le destre che non sanno governare come dimostrano in Regione sia il populismo demagogico che purtroppo tanti danni ha fatto negli ultimi anni.