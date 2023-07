Istituto Storia Marche a rischio chiusura: «La destra vuole smantellare i riferimenti costituzionali»

ANCONA - «Che la destra voglia piano piano smantellare ogni istituto storico e culturale riferibile alla tradizione costituzionale e antifascista è ormai cosa nota. La stessa cosa evidentemente sta accadendo nelle Marche dove la giunta Acquaroli appare intenzionata ad interrompere le attività dell’Istituto Storia Marche, un baluardo culturale che da decenni raccoglie materiale, produce approfondimenti, propone eventi». Lo scrive in una nota Francesco Rubini (Altra Idea di città).

«In questo quadro le dichiarazioni dell’assessore Brandoni, che arriva ad affermare che la Regione non avrebbe 50 mila euro per garantire il proseguo delle attività dell’Istituto, sono davvero insopportabili. Per quanto ci riguarda riteniamo che l’Istituto non solo debba vivere ma rilanciare la propria attività. Da questo punto di vista chiediamo alla Regione di interrompere ogni atteggiamento ostativo per prodigarsi alla ricerca dei finanziamenti necessari».