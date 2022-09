L’augurio di buon anno scolastico del consigliere regionale Maurizio Mangialardi:

«Domani si riparte per un nuovo anno scolastico che spero possa soddisfare tutte le aspettative e realizzare tutti i sogni di studenti e docenti, nella consapevolezza che la scuola resta il principale e insostituibile luogo di crescita e formazione del nostro essere cittadini». Parole del capogruppo Pd Marche, Maurizio Mangialardi: «Si riparte finalmente in un regime di normalità, dopo le ansie e le preoccupazioni degli ultimi anni dovute al Covid-19. Ciò, ovviamente, non significa che dobbiamo abbassare la guardia di fronte a questo infido virus, ma almeno, pur con le dovute precauzioni, le lezioni torneranno a essere un momento didattico di scambio di saperi e di socialità. Non è poco dopo ciò che abbiamo vissuto. Un ringraziamento particolare intendo rivolgerlo soprattutto a quei dirigenti scolastici e a quegli insegnanti, tra cui molti precari, che, nonostante le enormi difficoltà che hanno colpito il mondo della scuola durante l’emergenza pandemica, hanno duramente lavorato, dimostrando passione e abnegazione per la loro missione educativa, al fine di garantire ai nostri ragazzi le migliori condizioni di studio e mantenere vivo il valore della cultura, così indispensabile per comprendere e affrontare al meglio le sfide della modernità.

Un augurio speciale, ovviamente, va a tutti gli studenti e, come sempre, alle bambine e ai bambini della scuola primaria che entreranno per la prima volta in classe per intraprendere un fantastico viaggio verso la società di domani, che auspichiamo possa essere più equa, solidale e civile di quanto non lo sia oggi.

Da ultimo, ma non certo per importanza, il mio personale ringraziamento va anche alle lavoratrici e ai lavoratori che quotidianamente si adoperano per erogare servizi di natura tecnica e amministrativa, così indispensabili a rendere le scuole strutture efficienti ed accoglienti».