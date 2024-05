M5S, verso le Europee. Conflitti e lotta alla legalità: l'intervista di AnconaToday a Giuseppe Conte

ANCONA - In attesa dell'evento di domani sera al Teatro delle Muse, abbiamo intervistato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'ex premier ha affrontato alcuni dei tempi più importanti in questo delicato momento storico. Dalla scelta di non candidarsi alle prossime Elezioni europee, alle guerre, passando per la lotta alla legalità. Queste le parole di Giuseppe Conte in esclusiva per AnconaToday.