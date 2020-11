Scuola, Agostinelli (M5s): «Inaccettabile che professore neghi esistenza Covid»

«Il messaggio contente l’invito per un Flash mob negazionista che il professore di matematica del Liceo Classico di Jesi ha inviato ai suoi studenti studenti su Whatsapp è inaccettabile». Lo afferma la senatrice M5S Donatella Agostinelli. Nelle scorse ore infatti, un professore di Matematica e Fisica di Jesi ha inviato ai suoi alunni dei messaggio dove li esortava a far sentire la loro voce, visto che secondo lui «non esiste nessuna emergenza sanitaria, la tv racconta solo balle».

«E’ stato un messaggio pericoloso inviato da una persona che dimostra di non comprendere l’essenza stessa del proprio mestiere. Insegnare significa essere d’esempio. Bisogna avere un grande senso di responsabilità per formare generazioni di giovani e questo professore ha dimostrato di essere totalmente inadatto al suo compito. Mi auguro che gli uffici preposti prendano serissimi provvedimenti. Ormai da diversi mesi il mondo intero è vittima dalla pandemia, ma a quanto pare c’è qualcuno che non vive nel nostro stesso pianeta. I contagi in aumento, le restrizioni a mobilità e attività economiche, il coprifuoco, il superamento, solo in Italia, dei quarantamila decessi, eppure tutto questo pare ancora non bastare ai cosiddetti negazionisti: per loro resterà una semplice febbre. La cosa grave, quindi, non è l’assurda posizione personale di questo signore, ma il fatto che, con questo messaggio, abbia rivolto un vero e proprio invito a violare le regole e persino le leggi che, come professore, sarebbe tenuto a insegnare e far rispettare. Ecco perchè mi aspetto al più presto l’intervento dell’ufficio scolastico regionale delle Marche e un serio provvedimento disciplinare nei confronti di questa persona».