Forza Italia tuona sull'Inrca: «Interventi a Osimo? Pazienti non sono merce da spedire»

«La questione Inrca continua ad essere un vespaio che evidenzia la difficoltà nella gestione sanitaria a tutela di pazienti anziani, deboli e affetti da numerose patologie». Lo scrive in una nota la coordinatrice comunale Forza Italia Ancona, Teresa Stefania Dai Pra'. «Dopo aver evidenziato nei mesi scorsi, uno smantellamento dell’ospedale di Ancona con continue emorragie di personale medico, dobbiamo sottolineare altri due licenziamenti in reparti importanti. È possibile che nessuno intervenga a spiegare e fermare tutto questo? In questi giorni è emersa alla cronaca una lettera di diffida ai chirurgi per aver operato 4 pazienti affetti da colecistectomia. Il motivo? Aver operato nelle sale operatorie di Ancona anziché Osimo»

«Come Forza Italia Ancona- continua la nita- il nostro interesse è tutelare la salute dei cittadini che non sono né devono essere trattati come merce da spedire. A noi non interessa il numero di interventi da effettuare in un ospedale anziché un altro per raggiungere budget ma, la certezza che il paziente venga operato e accudito nel suo percorso riabilitativo in tutte le sue criticità. A quello che sappiamo, alcuni di questi pazienti erano già ricoverati ad Ancona e le loro condizioni sono estremamente delicate, quindi ci chiediamo quale sia il senso di spostarli ad Osimo.

È lampante che nel nosocomio di Osimo, purtroppo mancano servizi e specialità fondamentali quali cardiologia h 24 e servizio Uti.Questi sono i concetti che ci interessano non i calcoli economici su cui pressare i chirurghi. Concludiamo precisando, visto le chiacchiere da bar di questi giorni, che Forza Italia Ancona difende da anni tutta la sanità territoriale convinti che solo una sanità pubblica ampia e capillare può offrire assistenza a tutti i cittadini pertanto, coloro che in malafede continuano a considerare la nostra battaglia una lotta discriminatoria verso il nosocomio di Osimo sono davvero fuori strada».

«Nella città Osimana l’ospedale è fondamentale, semmai deve essere potenziato nei servizi già esistenti, e dobbiamo tutelare il lavoro che personale medico ed infermieristico svolgono ogni giorno ma è evidente che per sua natura strutturale e specialistica non può erogare alcuni servizi essenziali come accade invece nell’Inrca di Ancona che è, ricordiamolo sempre, un Ospedale di Ricerca Nazionale ed eccellenza Regionale- conclude Forza Italia Ancona- per senso di responsabilità chiediamo a gran voce alla Regione Marche di intervenire sulla annosa vicenda in tempi rapidi, consapevoli che sapranno agire al meglio per il bene dei nostri cittadini e classe medica».