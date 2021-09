Inrca, Forza Italia: «Scelte del direttore incomprensibili»

«Forza Italia torna a chiedere alle Istituzioni di farsi carico del destino dell’Inrca. La cura degli anziani e il potenziamento della ricerca sono necessità ormai chiare a tutti, riteniamo inaccettabile il continuo svuotamento di un Istituto che per anni ha rappresentato il fiore all’occhiello delle Marche e dell’ Italia tutta, nella ricerca e cura degli anziani. La tutela della salute è stato il primo argomento chiesto a gran voce da una rappresentanza di oltre 15 medici che abbiamo incontrato recentemente. Possibile che il Sindaco Mancinelli non abbia nulla da dire?». Queste le parole in conferenza stampa del Senatore Andrea Cangini e del vice coordinatore Provinciale Clemente Rossi, del Commissario comunale di Forza Italia Ancona Dai Pra’ Teresa Stefania e il suo vice Luca Mariotti

«Le scelte strategiche del Direttore Generale dell’Inrca - prosegue la nota - Gianni Genga, risultano incomprensibili pertanto o si cambia immediatamente approccio o l’inrca deve cambiare direttore. Ne va della salute dei cittadini e del futuro della ricerca Italiana in una fase in cui il Governo ha giustamente deciso di investire in questi due settori, importanti risorse attraverso l’impiego del Pnrr».